Monreale, il Comune riconosce l’indennità agli ex amministratori: accordo per chiudere le vertenze

Sono circa una ventina coloro che hanno citato in giudizio il comune per ottenere le somme non corrisposte

MONREALE, 29 settembre – Buone notizie per gli ex amministratori comunali in contenzioso con il comune per la questione relativa alla decurtazione degli emolumenti loro dovuti. Un po’ meno per le casse municipali.

La Giunta comunale, infatti, ha approvato all’unanimità un atto di indirizzo che punta a chiudere definitivamente le vertenze legali con alcuni ex amministratori in merito alle indennità di carica decurtate negli anni passati.

Il nodo riguarda le decurtazioni applicate dal Comune a partire dal 2006. Due riduzioni – quella del 10% introdotta dalla legge finanziaria 2006 e quella analoga deliberata dalla Giunta nel 2008 – sono state ritenute legittime dalla giurisprudenza. Diversa la questione della riduzione del 30% applicata dal 2011, prevista dal decreto legislativo 149/2011, successivamente dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale nel 2013.

Proprio su quest’ultima misura si sono concentrate le richieste di risarcimento avanzate da una ventina di ex amministratori, che hanno citato il Comune in giudizio per ottenere le somme non corrisposte. Diversi contenziosi si sono già chiusi con esiti sfavorevoli all’ente, che è stato costretto a pagare le indennità ritenute illegittimamente decurtate.

Per evitare ulteriori spese legali e per garantire un trattamento uniforme a tutti i soggetti coinvolti, la Giunta guidata dal sindaco Alberto Arcidiacono ha quindi deliberato di procedere a una transazione: il Comune riconoscerà il pagamento delle somme relative alla decurtazione del 30%, ma con un abbattimento del 15%. Rimangono invece confermate come legittime le riduzioni del 10% del 2006 e del 2008.

Si tratta di una scelta nell’interesse pubblico – è la ratio dell’atto approvato – che permette di chiudere vertenze ormai pendenti da anni, riducendo l’esposizione finanziaria dell’ente e garantendo certezza ai rapporti giuridici. L’ufficio contenzioso e contratti è stato incaricato di avviare le procedure per formalizzare gli accordi con gli ex amministratori. L’atto è stato votato all’unanimità dai presenti, sancendo così la volontà politica condivisa di chiudere una pagina controversa della gestione finanziaria del Comune.