Monreale anticipa i fondi per i libri di testo: sostegno immediato alle famiglie

Il Comune reintegrerà poi i fondi nel proprio bilancio quando arriverà l’accredito regionale

MONREALE, 30 settembre – La Giunta comunale, nella seduta di venerdì scorso, ha approvato la delibera con cui l’amministrazione ha deciso di anticipare, con fondi propri di bilancio, le somme necessarie a garantire la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l’anno scolastico 2024/2025.

La misura, prevista dalla legge 448 del 1998 e finanziata dalla Regione Siciliana, mira a sostenere il diritto allo studio e ad alleviare il peso economico sulle famiglie con reddito ISEE non superiore a 10.632,94 euro. Alla città di Monreale è stata destinata una quota di 248.810 euro, che sarà trasferita dal bilancio regionale nei prossimi mesi.

In attesa dell’accredito, in pratica, il Comune ha scelto di intervenire subito, così da consentire agli studenti di avere tempestivamente i testi scolastici. «Si tratta di un provvedimento, la cui “ratio” è quella di rimuovere ostacoli economici che non devono mai limitare l’accesso all’istruzione.

Gli uffici comunali si occuperanno ora della raccolta delle domande, della verifica dei requisiti e della liquidazione dei contributi alle famiglie. L’anticipazione sarà reintegrata nel bilancio comunale non appena arriveranno le risorse regionali.