Monreale, stop all’affidamento provvisorio del centro aggregativo anziani

La cooperativa “La Strada” contesta l’aggiudicazione, il Comune la annulla in autotutela

MONREALE, 30 settembre – Colpo di scena nella procedura per l’affidamento della gestione del centro aggregativo anziani di Monreale.

Con una determinazione dirigenziale firmata dal dirigente dell’area III, Pietroantonio Bevilacqua, l’amministrazione comunale ha revocato in autotutela l’aggiudicazione provvisoria del servizio, che era stata assegnata lo scorso 11 settembre alla cooperativa sociale Social Read di Terrasini.

La decisione è arrivata dopo la contestazione formale da parte della cooperativa La Strada, che ha segnalato la mancata valutazione della propria manifestazione di interesse, regolarmente presentata il 17 luglio 2025 ma, a causa di un errore amministrativo, mai trasmessa all’ufficio competente.

Il Comune ha quindi ritenuto necessario sospendere l’affidamento già disposto, per garantire correttezza, trasparenza e parità di trattamento tra i soggetti partecipanti. Il procedimento verrà riaperto per consentire la valutazione anche della proposta progettuale avanzata dalla cooperativa “La Strada”.

L’avviso pubblico, ricordiamo, era rivolto agli enti del "Terzo Settore" con l’obiettivo di individuare un soggetto qualificato per la gestione delle attività ludico-ricreative e culturali del Centro Aggregativo Anziani. Lo scopo del progetto è quello di migliorare la qualità della vita degli over 65 monrealesi, promuovendo socializzazione e inclusione.

L’iter verso l’esternalizzazione era partito nello scorso mese di luglio, quando il Comune aveva pubblicato un bando rivolto ad organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale. Una decisione che aveva sollevato forti polemiche sostenute dal Partito Democratico e la Cisl di Monreale.

Il finanziamento deriva dalle risorse del Piano di Zona socio-sanitario 2019/2020 (Azione 18), che prevede attività socio-culturali per anziani nei comuni del Distretto 42, di cui Palermo è capofila. L’annullamento in autotutela, spiega il provvedimento, non preclude la possibilità di un nuovo affidamento, che verrà disposto solo dopo la valutazione completa delle manifestazioni di interesse pervenute.