Rifiuti, prorogato fino a dicembre il contratto con Ecolandia

· Cronaca varia

Provvedimento necessario in attesa che la Srr individui il nuovo gestore

MONREALE, 1 ottobre – Il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Monreale continuerà ad essere gestito dalla ditta Ecolandia S.r.l. fino al prossimo 31 dicembre.

Si tratta di una proroga, che si è resa necessaria per garantire la continuità del servizio di igiene urbana, in attesa che la SRR Palermo Provincia Ovest completi l’iter per la nuova gara pluriennale d’ambito che coinvolgerà Monreale e altri quattro comuni (San Giuseppe Jato, San Cipirello, Lercara Friddi e Castronovo di Sicilia).

Il Comune ha impegnato una somma di 420 mila euro, IVA inclusa, sul bilancio di previsione 2025, destinata a coprire i costi del servizio fino alla fine dell’anno. L’affidamento rimane comunque vincolato a una clausola risolutiva: se la SRR dovesse individuare prima del previsto un nuovo gestore, il contratto con Ecolandia cesserebbe automaticamente.
La vicenda degli appalti rifiuti a Monreale si trascina ormai da diversi anni, tra proroghe e contenziosi legali. Dopo l’annullamento degli atti di gara da parte del TAR Sicilia nel settembre 2023, con cui il servizio era stato assegnato alla "Gial Plast srl", la SRR è stata costretta a predisporre un nuovo bando, tuttora in fase di definizione.
“È indispensabile assicurare senza alcuna soluzione di continuità il servizio di igiene urbana – si legge nella determina di proroga – trattandosi di un’attività essenziale per la collettività”.

La proroga conferma dunque Ecolandia alla guida della gestione rifiuti a Monreale per l’intero 2025, in attesa che la gara d’ambito chiarisca definitivamente chi sarà il prossimo gestore.

Un autogol al 90°

· Enzo Ganci · Editoriali

MONREALE, 18 agosto – Lo diciamo senza polemiche preconcette e con la franchezza con cui siamo abituati a parlare. Dare in affitto all’Inps i locali di villa Savoia è una scelta che non condividiamo.

