Monreale si prepara alla XIV edizione di “Nel Segno di Guglielmo”

Aperto l’avviso pubblico per la co-progettazione della manifestazione: domande entro il 7 ottobre

MONREALE, 2 ottobre – Monreale si appresta a vivere una nuova edizione di uno degli eventi culturali più attesi. È stato infatti approvato l’avviso pubblico per la co-progettazione della manifestazione “Nel Segno di Guglielmo 2025”, giunta alla sua quattordicesima edizione.

L’iniziativa, nata per celebrare la figura di Guglielmo II di Sicilia, detto il Buono, e il suo profondo legame con la città normanna, nelle intenzioni dell’amministrazione comunale, vuole essere uno degli appuntamenti centrali per la promozione turistica e culturale del territorio.

La Giunta comunale, a questo proposito, ha avviato il procedimento di organizzazione dell’evento, approvando le linee guida e disponendo la pubblicazione dell’avviso e del formulario di partecipazione. L’obiettivo è quello di coinvolgere enti, associazioni culturali e realtà del territorio nella fase di co-progettazione, in modo da arricchire il programma con proposte e attività condivise.

“Nel Segno di Guglielmo – sottolineano dal Comune – non è soltanto una rievocazione storica, ma rappresenta una vetrina per il patrimonio artistico e culturale di Monreale, oltre che un’occasione di crescita sociale ed economica per la comunità”.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le ore 12 del 7 ottobre prossimo, seguendo le modalità indicate nell’avviso pubblicato sull’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Monreale.

Con questa nuova edizione l’amministrazione comunale, pertanto, punta a consolidare il successo della rassegna, che negli anni ha voluto creare un legame identitario della città con la sua storia normanna.