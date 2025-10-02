Skip to main content
Car Revision Service laterale
Car revision service
Ferreri
Casamento travel mobile

Monreale si prepara alla XIV edizione di “Nel Segno di Guglielmo”

· Cronaca varia

Aperto l’avviso pubblico per la co-progettazione della manifestazione: domande entro il 7 ottobre 

MONREALE, 2 ottobre – Monreale si appresta a vivere una nuova edizione di uno degli eventi culturali più attesi. È stato infatti approvato l’avviso pubblico per la co-progettazione della manifestazione “Nel Segno di Guglielmo 2025”, giunta alla sua quattordicesima edizione.

L’iniziativa, nata per celebrare la figura di Guglielmo II di Sicilia, detto il Buono, e il suo profondo legame con la città normanna, nelle intenzioni dell’amministrazione comunale, vuole essere uno degli appuntamenti centrali per la promozione turistica e culturale del territorio.
La Giunta comunale, a questo proposito, ha avviato il procedimento di organizzazione dell’evento, approvando le linee guida e disponendo la pubblicazione dell’avviso e del formulario di partecipazione. L’obiettivo è quello di coinvolgere enti, associazioni culturali e realtà del territorio nella fase di co-progettazione, in modo da arricchire il programma con proposte e attività condivise.

“Nel Segno di Guglielmo – sottolineano dal Comune – non è soltanto una rievocazione storica, ma rappresenta una vetrina per il patrimonio artistico e culturale di Monreale, oltre che un’occasione di crescita sociale ed economica per la comunità”.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le ore 12 del 7 ottobre prossimo, seguendo le modalità indicate nell’avviso pubblicato sull’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Monreale.

Con questa nuova edizione l’amministrazione comunale, pertanto, punta a consolidare il successo della rassegna, che negli anni ha voluto creare un legame identitario della città con la sua storia normanna.

Articoli correlati

Articoli correlati mobile

Studio Valerio
Zuccaro
Ottica Nuova Visione
Miceli e Ganci studio

Un autogol al 90°

· Enzo Ganci · Editoriali

MONREALE, 18 agosto – Lo diciamo senza polemiche preconcette e con la franchezza con cui siamo abituati a parlare. Dare in affitto all’Inps i locali di villa Savoia è una scelta che non condividiamo.

Edizione locale

Rubrica

Rubrica