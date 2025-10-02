Riforma dell’invalidità civile, cosa cambia per i cittadini

Semplificato e velocizzato l’iter per l’accertamento delle disabilità

MONREALE, 2 ottobre – Prende corpo l’attesa riforma relativa ai criteri e alle modalità di accertamento della condizione di disabilità, con la previsione di una “valutazione di base” che dal 1° gennaio 2027 sarà effettuata in tutta Italia dall’Inps.

Dall’inizio di quest’anno ha avuto comunque avvio la sperimentazione di queste nuove modalità in un limitato numero di province, fra le quali Trieste, Firenze, Perugia, Salerno e Catanzaro; adesso la fase sperimentale è stata estesa anche a coloro che risiedono o sono domiciliati nei comuni del Palermitano e, dunque, anche ai cittadini di Monreale.

Una delle innovazioni più significative introdotte dalla nuova normativa è quella che riguarda la procedura per l’accertamento della disabilità, che d’ora in avanti si attiva semplicemente a seguito dell’invio telematico all’Inps del “certificato medico introduttivo” emesso da un professionista sanitario abilitato, che attesti la natura delle infermità invalidanti, senza la necessità di ulteriori adempimenti o istanze.

L’istituto previdenziale è adesso l’unico titolare del processo di accertamento della disabilità: e ciò evidentemente è destinato a comportare una semplificazione dell’iter burocratico ed a velocizzare la gestione delle pratiche, superando lungaggini e farraginose complessità.

Sarà possibile effettuare la revisione delle condizioni di invalidità sulla base degli atti evitando le visite dirette, in tutti i casi in cui la documentazione sanitaria prodotta risulti sufficiente.

È da segnalare, infine, che la riforma prevede anche l’automazione dei pagamenti: non si dovrà quindi presentare alcuna ulteriore richiesta per ottenere l’erogazione delle prestazioni, che saranno automaticamente attivate dall’Inps sulla scorta della documentazione già acquisita.