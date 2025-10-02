Non conformità batteriologica, interdetto l’uso potabile dell’acqua a San Martino delle Scale

Il comune emana l’ordinanza che consente il solo utilizzo per usi igienico-sanitari

MONREALE, 2 ottobre – Il Comune di Monreale rende noto alla cittadinanza che, a titolo precauzionale e per la tutela della salute pubblica, è stata disposta con ordinanza sindacale l'interdizione temporanea e immediata dell'uso dell'acqua per fini potabili nella frazione di San Martino delle Scale.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito di una comunicazione pervenuta dal dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Palermo. I risultati delle analisi relativi ai campioni prelevati il 30 settembre scorso presso il punto rete “Via Forestale” hanno infatti evidenziato una non conformità batteriologica. E’ stato disposto, pertanto, il divieto di uso potabile e di conseguenza l'acqua prelevata dalla rete idrica nella frazione di San Martino delle Scale non deve essere utilizzata per il consumo umano (bere e preparazione di alimenti).

L'utilizzo dell'acqua è mantenuto per i soli fini igienico-sanitari (ad esempio: lavaggio personale, pulizia della casa, scarichi). Il comune, in collaborazione con il gestore del servizio idrico AMAP e l'ASP di Palermo, ha già attivato tutte le procedure necessarie per individuare e rimuovere la causa della problematica rilevata.

L'interdizione rimarrà in vigore fino a quando non saranno eseguiti nuovi campionamenti e analisi che attestino il ripristino delle condizioni di conformità previste dalla normativa vigente.