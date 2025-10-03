Monreale rafforza la videosorveglianza: arrivano 64 nuove telecamere

Decisione maturata in prefettura dopo la tragedia del 27 aprile. Saranno installate nella zona del duomo e della Ciambra

MONREALE, 3 ottobre – Monreale vuole fare un passo avanti sul tema spinoso della sicurezza urbana. Il Comune, infatti, dispone l’acquisto del “Kit VDS Cittadina”, un sistema di videosorveglianza che sarà installato nelle aree di Ciambra e Duomo, punti sensibili del centro storico.

L’affidamento è stato effettuato con procedura diretta e riguarda la fornitura di un pacchetto tecnologico composto da videoregistratori, software di gestione e 64 telecamere. L’appalto è stato assegnato alla ditta Control Security Service SRL per un importo complessivo di 74.500 euro.

La decisione si inserisce nel più ampio programma dell’amministrazione comunale volto a rafforzare il controllo del territorio dopo la tragedia che, lo scorso 27 aprile, ha scosso l’intera comunità monrealese con la perdita di Andrea Miceli, Salvo Turdo e Massimo Pirozzo.

Proprio in seguito a quell’evento, durante una riunione straordinaria convocata in Prefettura, era stata riconosciuta la necessità di potenziare i sistemi di videosorveglianza cittadina. E non a caso è stata scelta una zona che costituisce il fulcro della movida cittadina, nella quale in passato si sono verificati spiacevoli atti di vandalismo, soprattutto nelle ore notturne.

L’acquisto è stato effettuato con i fondi attinti dal bilancio comunale 2025, specificamente dedicato all’acquisto di sistemi di sicurezza. Con questa scelta, pertanto, l’amministrazione comunale vuole ribadire la volontà di puntare sulla tecnologia come strumento di prevenzione e deterrenza, nell’ottica di una città più sicura per diminuire lo stato di timore e di insicurezza che alberga in una larga fetta della popolazione.