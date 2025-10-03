Viabilità, SP30 e SP39 invase da fango e vegetazione: scatta l’allarme sicurezza

Giuliano e Mannino: “Condizioni indecorose e pericolose, servono interventi urgenti”
MONREALE, 3 ottobre – Le strade provinciali SP30 e SP39, arterie cruciali per la viabilità di numerosi pendolari, studenti e lavoratori del territorio, versano in condizioni di forte degrado.
A denunciarlo, con una nota ufficiale inviata all’Area Metropolitana di Palermo – Sezione Infrastrutture e Viabilità – sono il vicepresidente del Consiglio comunale Antonella Giuliano e l’assessore ai Servizi Ambientali Giulio Mannino, che chiedono interventi immediati di pulizia, manutenzione e scerbamento.
Secondo quanto segnalato dai due esponenti “grisioti”, lungo le due strade si riscontrano fango e detriti accumulati sulle carreggiate, manto stradale danneggiato e vegetazione infestante che in più tratti riduce drasticamente la visibilità. Tutti fattori che, oltre a offrire un’immagine di abbandono, mettono seriamente a rischio la sicurezza degli automobilisti.
“Le condizioni attuali non solo sono indecorose – sottolineano Giuliano e Mannino – ma soprattutto pericolose. La scarsa visibilità, unita al fango, ai detriti e al precario stato dell’asfalto, costituisce una minaccia concreta per chi ogni giorno è costretto a percorrere queste arterie. La sicurezza, se non addirittura la vita, di pendolari e cittadini è in serio pericolo”.
I consiglieri comunali chiedono quindi all’amministrazione provinciale una risposta rapida e interventi concreti, ribadendo la loro attenzione costante ai bisogni della comunità e alla tutela della sicurezza pubblica.
