Monreale, incendio in abitazione: muore un uomo di 54 anni

Fatali le eccessive inalazioni di fumo tossico

MONREALE, 3 ottobre – Un drammatico incendio si è sviluppato stasera a Monreale, in via Nilde Iotti. Intorno alle 20.15, le fiamme hanno avvolto un appartamento situato al secondo piano di una palazzina di tre piani, rendendo necessario l’intervento di diverse squadre dei Vigili del Fuoco.

Durante le operazioni di soccorso, i pompieri sono riusciti a estrarre dall’abitazione un uomo di 54 anni che si trovava ancora all’interno. Affidato immediatamente alle cure del personale sanitario del 118, l’uomo è stato sottoposto a manovre di rianimazione, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare: è deceduto a causa delle inalazioni di fumo tossico.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, erano presenti anche i Carabinieri della stazione di Monreale, che hanno avviato le indagini per accertare le cause all’origine del rogo. L’appartamento è stato dichiarato temporaneamente inagibile. La comunità monrealese è sotto choc per la tragedia, che ha trasformato una serata ordinaria in un dramma improvviso.