Monreale, 68 mila euro per la fornitura gratuita dei libri di testo alle scuole primarie

Arriva nel bilancio comunale la copertura finanziaria della Regione

MONREALE, 7 ottobre – Buone notizie per le famiglie degli alunni delle scuole primarie di Monreale: la Regione Siciliana ha assegnato al Comune una somma pari a 68.060,88 euro destinata alla fornitura gratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2025/2026.

Il contributo rientra nel piano di riparto approvato lo scorso 10 settembre, che prevede un finanziamento complessivo di circa 7,9 milioni di euro a favore dei Comuni siciliani. L’obiettivo è garantire il diritto allo studio sostenendo le famiglie e semplificando le procedure attraverso l’utilizzo del Portale Cedole Librarie, piattaforma digitale che consente di gestire in modo trasparente e veloce l’intero processo di distribuzione dei libri.

L’importo di 68.060,88 euro sarà quindi accertato in entrata e impegnato in uscita sul bilancio comunale 2025, approvato dal Consiglio comunale nello scorso mese di marzo.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche regionali di sostegno al diritto allo studio e rappresenta un importante aiuto per le famiglie monrealesi, che potranno così beneficiare della gratuità totale dei libri di testo per i propri figli iscritti alle scuole primarie statali e paritarie del territorio.