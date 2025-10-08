Palazzetto dello sport, aggiudicato l’appalto per il completamento dei lavori

Se lo aggiudica l’RTI Biondo s.r.l. e Impresa Edile e Stradale Geom. Rizzo Antonino & C. s.a.s.

MONREALE, 8 ottobre – Un passo avanti importante in direzione della realizzazione del palazzetto dello sport annesso alla scuola “Margherita di Navarra” di Pioppo, opera molto attesa dalla comunità monrealese.

Il Comune, infatti, ha aggiudicato oggi la gara per i lavori di completamento, fermi al palo, ormai da diversi mesi. L’intervento, del valore complessivo di 906.841,95 euro, prevede la realizzazione e il completamento della struttura sportiva annessa alla scuola, con l’obiettivo di offrire agli studenti e agli sportivi monrealesi un nuovo spazio moderno e funzionale. La procedura di gara, gestita in modalità telematica attraverso la piattaforma “Appalti & Contratti”, si è svolta questa mattina negli uffici comunali di via XVI Marzo.

Ad aggiudicarsi la gara è stato il Raggruppamento Temporaneo di Imprese formato da Biondo s.r.l. (mandataria) e Impresa Edile e Stradale Geom. Rizzo Antonino & C. s.a.s. (mandante), entrambe con sede a San Giuseppe Jato, che hanno presentato un ribasso del 9,27% sull’importo a base d’asta di 722.604,29 euro.

Alle loro spalle si sono classificati New Company s.r.l. di San Cipirello (7,60%) e C.G. System s.r.l. di Montelepre (6,30%).

Il Responsabile Unico del Progetto, Pietro Albanese, procederà ora con la verifica dei requisiti dell’impresa aggiudicataria,passo propedeutico all’aggiudicazione definitiva e alla consegna dei lavori.

Il progetto, redatto dall’ingegnere Giovanni Ferrarella, rientra nel piano di interventi approvato dalla Giunta comunale il 25 marzo scorso, che prevede un investimento complessivo di 1.264.150 euro, di cui 357 mila destinati alle somme a disposizione dell’amministrazione.

Con l’aggiudicazione di oggi, il Comune di Monreale conferma l’impegno a migliorare l’edilizia scolastica e a potenziare le infrastrutture sportive nelle frazioni, in particolare a Pioppo, dove la nuova palestra rappresenterà un punto di riferimento per l’attività motoria e la socialità dei giovani.

Adesso che la gara è stata aggiudicata, sempre che non ci siano ricorsi e controricorsi, da non escludere mai, dalla consegna dei lavori i tempi previsti per la realizzazione dell’opera sono per legge di poco inferiori ai 180 giorni, vale a dire sei mesi.