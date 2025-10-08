Riaperti i termini per la rettifica dei dati ISEE del servizio mensa scolastica a Monreale

Il sindaco Arcidiacono e l’assessore Roccamatisi firmano un’apposita direttiva

MONREALE, 8 ottobre – Il Comune di Monreale riapre i termini per la rettifica e il reinserimento dei dati ISEE relativi al servizio di refezione scolastica.

La decisione arriva dopo le numerose segnalazioni giunte agli uffici comunali, che hanno evidenziato alcune difformità nei valori ISEE dichiarati online dalle famiglie al momento della domanda.

AD intervenire sulla questione sono stati il sindaco Alberto Arcidiacono e l’assessore all’Istruzione Patrizia Roccamatisi (nella foto), che hanno firmato una direttiva congiunta per consentire un nuovo accesso alla piattaforma informatica, in modo da permettere agli utenti di correggere eventuali errori e inserire i dati aggiornati.

«Era necessario garantire la massima equità di trattamento tra le famiglie – hanno spiegato Arcidiacono e Roccamatisi – e assicurare una corretta applicazione delle fasce di compartecipazione alla spesa per il servizio mensa. Con questa misura vogliamo offrire un’opportunità di rettifica a chi, per mancanza di indicazioni chiare, ha inserito valori non corretti».

Il provvedimento, indirizzato al dirigente dell’area Gestione e Risorse, prevede dunque l’apertura straordinaria della piattaforma comunale, attraverso la quale sarà possibile aggiornare i dati ISEE. Le famiglie interessate potranno così beneficiare di una valutazione più accurata in base alla propria reale situazione economica.