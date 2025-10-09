Scuola dell’infanzia di Pioppo: approvata la variante per completare la ristrutturazione

L’intervento nella scuola di via Polizzi è finanziato dal PNRR

MONREALE, 9 ottobre – Prosegue l’intervento di riqualificazione della scuola dell’infanzia di via Polizzi, nella frazione di Pioppo.

Il Comune approva in linea tecnica la prima variante ai lavori, necessaria per adeguare il progetto alle indicazioni del Ministero dell’Istruzione e del Merito e al portale nazionale “Futura”, attraverso il quale vengono monitorati gli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

L’opera, finanziata con fondi europei nell’ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca, Componente 1 – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia”, prevede un investimento complessivo di 1.146.200 euro, di cui 989.900 a carico del PNRR e 52.100 cofinanziati dal Comune.

La variante approvata riguarda modifiche tecniche e migliorative emerse durante l’esecuzione dei lavori, per un importo aggiuntivo di 42.491,61 euro oltre IVA, pari a un incremento complessivo del 7,03% rispetto al contratto iniziale. Gli interventi riguardano, tra l’altro, l’adeguamento impiantistico e alcune lavorazioni connesse alla bonifica dell’amianto e al trattamento di un serbatoio interrato rinvenuto durante le fasi di cantiere.

“La variante non comporta nuovi impegni di spesa per l’Ente, ma si è resa necessaria per allineare il progetto alle prescrizioni ministeriali e garantire una migliore funzionalità dell’edificio scolastico.”

I lavori, affidati alla ditta Flooring dei Fratelli Messina s.r.l. attraverso le procedure centralizzate di Invitalia, rientrano tra i progetti strategici del Comune per la messa in sicurezza e l’ammodernamento del patrimonio scolastico.

L’intervento, ormai in fase avanzata, punta a restituire alla comunità di Pioppo una struttura moderna, sicura ed efficiente dal punto di vista energetico, dotata anche di impianti di ventilazione meccanica controllata e sistemi di climatizzazione di ultima generazione.