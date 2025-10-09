Monreale, ecco chi sono i sette vincitori “provvisori” del concorso dei nuovi vigili urbani

La graduatoria non è ancora definitiva. Quando lo sarà il Comune potrà procedere all’assunzione

MONREALE, 9 ottobre – E’ arrivato quasi al traguardo il lungo iter burocratico finalizzato all’assunzione di sette istruttori di vigilanza al comune di Monreale, personale che andrà ad impinguare l’esiguo corpo di Polizia Municipale.

È stata resa nota oggi, infatti la tanto attesa graduatoria provvisoria del concorso bandito dal Comune di Monreale. Il documento segna un passo importante nel potenziamento del corpo di Polizia Municipale, da tempo in attesa di nuove unità per far fronte alle crescenti esigenze del territorio.

Al vertice della graduatoria figura Marco Briolotta, che con un punteggio di 95/100 si aggiudica il primo posto, risultando vincitore con riserva legata al Servizio Civile Universale (S.C.U.). Seguono Ippolito Scrimenti (91,38 punti) e Denisia Cavaliere (90,80 punti), anch’essi dichiarati vincitori a pieno titolo. Tra i primi sette candidati che entreranno a far parte del nuovo organico figurano anche Giuseppe Vigneri, Antonino Lo Coco, Clelia Burgio e Carmelo Garraffa, tutti con punteggi compresi tra 90 e 85 punti.

Alcuni di loro rientrano nelle categorie di riserva previste per volontari delle Forze Armate e per chi ha svolto il Servizio Civile Universale, in base alle percentuali fissate dal bando (20% e 15%).

La graduatoria, che conta oltre un centinaio di idonei, non è ancora definitiva: gli interessati avranno la possibilità di presentare eventuali osservazioni o ricorsi entro i termini previsti. Solo dopo questa fase il Comune procederà con la pubblicazione della graduatoria definitiva e con le assunzioni effettive.

L’esito del concorso è stato accolto con soddisfazione da molti candidati e rappresenta una boccata d’ossigeno per l’amministrazione comunale, che punta a rafforzare la presenza della Polizia Municipale sul territorio, migliorando i servizi di vigilanza, sicurezza stradale e controllo urbano.

Con l’ingresso delle nuove unità, Monreale potrà contare su un corpo di agenti più numeroso e preparato, pronto ad affrontare le sfide della sicurezza cittadina e della gestione del traffico, in una città che continua a crescere e a richiedere sempre maggiore attenzione.