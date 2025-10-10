Si è spenta Rosalba Di Salvo, fu vicesindaco e assessore

Per anni è stata la guida dell’associazione “Benedetto Balsamo”. Aveva 85 anni

MONREALE, 10 ottobre – Si è spenta ieri pomeriggio, all’età di 85 anni, Rosalba Di Salvo, per più di un decennio guida dell’associazione “Benedetto Balsamo” ed esponente per lungo tempo della sinistra monrealese.

Fatale per la donna una brutta caduta domestica, le cui conseguenze, purtroppo, ben presto si sono manifestate in tutta la loro gravità, dalle quali Rosalba Di Salvo non si è più ripresa, fino al decesso, avvenuto dopo più di due settimane di sofferenze.

Moglie del noto pediatra monrealese Paolo Messina, scomparso nell’agosto del 2011, Rosalba Di Salvo è stata protagonista di una lunga stagione politica, a cavallo degli anni 80-90, ai tempi della cosiddetta “Prima Repubblica", ricoprendo il ruolo di vicesindaco e di assessore ai Servizi Sociali in quota Pci, quando alla guida dell’amministrazione monrealese c’era la Democrazia Cristiana.

Fu pure candidata sindaco alle amministrative del 1994, la prima volta che Monreale fu chiamata all’elezione diretta del primo cittadino. In quella occasione, che poi vide il successo di Salvino Caputo, si presentò sotto il simbolo dei “Progressisti”, non superando, però, lo scoglio del primo turno.

Dai tratti e dai modi gentili e sempre garbati, Rosalba Di Salvo ha recitato un ruolo importante anche e soprattutto nella vita sociale della cittadina, guidando, a partire dal 1999, l’associazione Benedetto Balsamo, coordinando diverse attività dedicate soprattutto ai più piccoli. Proprio per questa attività aveva ricevuto nel 2015 il premio “Donnattiva”, al quale si riferisce la foto.

“Noi che abbiamo condiviso con lei tanti momenti di servizio – scrivono oggi Mariarita, Luana e Marta, tre giovani collaboratrici dell’associazione – vogliamo ringraziarla, Signora, per la sua guida e la sua presenza costante. Tutto ciò che abbiamo imparato con i bambini in associazione, nel nostro spazio gioco lo dobbiamo a lei. Ci ha insegnato a essere forti, coraggiose, a prenderci cura degli altri, ma anche a sorridere nelle difficoltà e a trovare gioia nelle piccole cose. Porteremo sempre nel cuore i suoi insegnamenti, i sorrisi condivisi, i giochi, le storie raccontate insieme e le amicizie nate tra di noi. Grazie per aver reso la nostra vita più ricca per averci fatto crescere professionalmente ma soprattutto personalmente. Continuerà a guidarci, come ha sempre fatto, e il suo esempio rimarrà sempre con noi”.

I funerali si svolgeranno domani alle 11 nella chiesa di Sant’Espedito, di via Nicolò Garzilli a Palermo.

Ai familiari di Rosalba Di Salvo le condoglianze più sentite da tutto lo staff di MonrealeNews.