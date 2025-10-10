L’amministrazione comunale incontra il neo comandante del Gruppo "Monreale" dei carabinieri, Gennaro Petruzzelli

Ribadita la collaborazione tra il Comune e l’Arma

MONREALE, 10 ottobre – Si è svolto questa mattina, nella sede del Comune di Monreale, l'incontro istituzionale per dare il benvenuto al Tenente Colonnello Gennaro Petruzzelli, nuovo Comandante del Gruppo Carabinieri di Monreale, insediatosi nei giorni scorsi.

Il sindaco Alberto Arcidiacono, affiancato dalla Giunta e dal presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia, ha accolto l'alto ufficiale per un cordiale saluto e un primo momento di confronto, ribadendo la piena collaborazione tra l'amministrazione comunale e l'Arma dei Carabinieri.

Presenti all'incontro anche il capitano Niko Giaquinto, comandante della Compagnia Carabinieri di Monreale, e il luogotenente Antonio La Rocca, comandante della stazione locale, a testimonianza della sinergia tra le istituzioni locali e le diverse articolazioni territoriali dell'Arma.

Il Tenente Colonnello Gennaro Petruzzelli, nato a Bari il 12 settembre 1978, coniugato e padre di due figli, vanta una solida formazione e un'importante esperienza professionale. Laureato in Giurisprudenza e in Scienze Criminologiche Applicate, ha frequentato l'Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali Carabinieri. Ha ricoperto incarichi di comando in diverse Compagnie, tra cui Termini Imerese e Roma Cassia, e ha prestato servizio presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri come Addetto e successivamente come Capo della 1ª Sezione “Analisi e Pianificazione” dell’Ufficio Operazioni. Ha inoltre frequentato corsi di alta formazione come il 25° Corso dell’Istituto Superiore di Stato Maggiore e il 141° Senior Course presso il NATO Defence College.

Il sindaco Arcidiacono ha espresso al Comandante Petruzzelli i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico, sottolineando l'importanza della presenza e dell'attività dei Carabinieri per la sicurezza e la legalità del territorio.