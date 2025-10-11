Trasporto pubblico, abbonamenti gratuiti per gli studenti monrealesi

Si attende adesso il bando per la selezione dei beneficiari

MONREALE, 11 ottobre – Grazie all’intervento della Regione Siciliana, gli studenti monrealesi di età compresa fra i sei ed i vent’anni potranno beneficiare di tessere gratuite per usufruire dei mezzi di trasporto pubblico.

Per questa finalità, l’assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità ha infatti assegnato la somma di 81.000 euro al Comune di Monreale, a cui spetta adesso il compito di predisporre e pubblicare un apposito bando per la selezione dei beneficiari.

L’emissione del mandato per il pagamento del contributo in favore dell’ente è stata autorizzata con specifico decreto emesso lo scorso 10 ottobre.

L’accesso al beneficio, che ha durata annuale, è riservato agli studenti con indicatore economico su base Isee non superiore a 25.000 euro; nel bando saranno dettagliatamente precisate le priorità di riferimento per il rilascio degli abbonamenti, tenendo conto, in particolare, della situazione economica e dell’età anagrafica dei richiedenti, nonché dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Va ricordato che il valore dell’Isee viene calcolato dall’Inps, sulla base dei dati forniti dall’interessato mediante la “dichiarazione sostitutiva unica” (DSU); la richiesta può essere presentata in modalità telematica tramite il sito dell’istituto previdenziale, in maniera autonoma o rivolgendosi a un patronato oppure a un centro di assistenza fiscale.

La possibilità di ottenere le tessere gratuite per il trasporto pubblico riguarda sia gli studenti che abitano nel centro urbano e nelle zone esterne di Monreale, sia quelli residenti nelle frazioni di Aquino, Grisì, Pioppo, San Martino delle Scale e Villaciambra.

Gli uffici comunali dovranno provvedere non oltre il 31 dicembre del prossimo anno alla presentazione del rendiconto attestante le spese effettivamente sostenute a valere sul contributo regionale, evitando in tal modo di dover integralmente restituire l’importo ricevuto.