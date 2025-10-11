La maestosità della ''Creazione'' di Haydn incanta il duomo di Monreale

Sotto l’eccezionale direzione di Hansjörg Albrecht con Carl Philipp Emanuel Bach Chor Hamburg e l’Orchestra Sinfonica

MONREALE, 11 ottobre – Sulle celestiali note della “Creazione” di Haydn con la direzione di Hansjörg Albrecht con il Carl Philipp Emanuel Bach Chor Hamburg e l’Orchestra Sinfonica Siciliana si è aperta ieri sera nello splendido duomo di Monreale la 67esima edizione della Settimana Internazionale di musica sacra di Monreale, dedicata quest'anno al tema della Genesi.

Come ha ricordato l’arcivescovo di Monreale, monsignor Gualtiero Isacchi, nel suo saluto iniziale “possa davvero la musica aprire i cuori e le menti alla dimensione dello spirito, unendo le persone, diffondendo messaggi di pace e ispirando il cambiamento nel mondo”.

Di particolare intensità e capace di suscitare grandi emozioni, infine, l’Oratorio sulla Creazione di Haydn ha creato nel pubblico grandi emozioni, tradottesi in uno scosciante applauso finale per la meravigliosa performance d’apertura di questa edizione della Settimana internazionale di musica sacra.

Stasera alle 21 si procede con la seconda serata sempre all’interno del duomo di Monreale che vedrà protagonista “Adamo ed Eva”, oratorio a 4 voci del compositore boemo Josef Mysliveček su libretto di Giovanni Granelli (prima esecuzione in Italia).