Carabinieri, cinque monrealesi giurano fedeltà all’Ama

La cerimonia ieri presso la caserma “Fava e Garofalo” di Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA, 11 ottobre – E’ stata una giornata importante, quella di ieri, per un gruppo di ragazzi monrealesi che hanno prestato giuramento al termine del 144° Corso Allievi Carabinieri della Scuola di Reggio Calabria.

Il corso, al quale hanno preso parte 796 allievi, era intitolato al Carabiniere Lorenzo Gennari, Medaglia d’Oro al Valor Militare e ha rappresentato un importante momento formativo per quasi ottocento giovani che si sono preparati ad entrare a pieno titolo nell’Arma. Il giuramento ha riguardato Alessio Anitra, Emmanuel Lo Coco, Davide Renda, Michelangelo Benvenuto e Giada Gambino.

Il corso ha avuto una durata di circa sei mesi, durante i quali gli allievi hanno ricevouto formazione militare, giuridica e morale, accompagnata anche da momenti di crescita spirituale, come la celebrazione della cresima per 125 allievi avvenuta il 3 ottobre 2025 alla presenza dell’Ordinario Militare per l’Italia.

La cerimonia di giuramento solenne si è svolta presso la Caserma “Fava e Garofalo”, sede della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria. L’evento ha segnato il momento più significativo del percorso formativo: gli allievi hanno pronunciato il giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana e ricevuto gli alamari, il simbolo distintivo che sancisce ufficialmente l’ingresso nella grande famiglia dell’Arma dei Carabinieri.

Alla cerimonia hanno partecipato le massime autorità militari, civili e religiose. Erano presenti il Comandante delle Scuole dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Giuseppe La Gala, e il Comandante della Legione Allievi Carabinieri, Generale di Divisione Marco Lorenzoni, insieme al sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà e ai rappresentanti della magistratura e delle istituzioni locali.