Da Monreale a New York, due artisti alla finalissima del “New York Canta”

MONREALE, 12 ottobre – Monreale si conferma trampolino di lancio verso i grandi palcoscenici internazionali.

Dopo aver conquistato il pubblico durante la semifinale nazionale del festival internazionale “New York Canta”, svoltasi lo scorso 27 luglio nella cittadina normanna, Jo Bruccoleri e Giuseppe Di Menza volano a New York, dove stasera si esibiranno nella finalissima del concorso, rappresentando l’Italia nel cuore dell’America.

La loro partecipazione è frutto anche del lavoro organizzativo di Mauro Fasone, figura chiave della tappa siciliana del festival, che ha contribuito in modo determinante alla riuscita dell’evento monrealese insieme a Mario Micalizzi, curatore del Premio “Una voce per Monreale”. Fasone, incaricato come selezionatore ufficiale dalla direzione artistica e organizzativa Italia – guidata da Ciro Barbato e Maria Puca – è riuscito a portare alla ribalta internazionale due giovani talenti locali.

“Siamo felici di aver contribuito alla realizzazione di una manifestazione di così alto livello artistico e culturale – ha dichiarato Mauro Fasone –. Monreale ha risposto con entusiasmo e siamo orgogliosi di vedere due nostri artisti pronti a rappresentare la città nella finalissima a New York, in onda su Rai 2, Rai Italia e Rai Play.”

Il “New York Canta”, spesso definito il Festival di Sanremo d’oltreoceano, è molto più di un concorso canoro: un vero ponte tra culture e generazioni che promuove la musica e la cultura italiana nel mondo, grazie all’associazione A.C.I.N.Y. di New York, presieduta dal siciliano Tony Di Piazza, pioniere della promozione del made in Italy oltreoceano.

Fasone ha voluto rivolgere un ringraziamento speciale al Maestro Ciro Barbato e a Maria Puca per la fiducia riposta nel team siciliano, che ha reso possibile una tappa di altissimo livello artistico e organizzativo.