Un elegante e originale ''Adamo ed Eva'' di Mysliveček per la seconda della musica sacra

Sotto la direzione di Peter Van Heyghen le straordinarie voci di Rodrigo Carreto, Rita Filipe, Roberta Mameli e Alison Lau sono state accompagnate dall’orchestra d’epoca Gardellino

MONREALE, 12 ottobre – Per la seconda serata della settimana di musica sacra di Monreale una bellissima esecuzione ieri sera di “Adamo ed Eva”, oratorio originale ed elegante del compositore boemo Josef Mysliveček.

Il compositore “boemo”, così era chiamato per le sue origini, fu tra i più prolifici e apprezzati nella vita cortigiana dell’Italia settecentesca, la cui arte e produzione furono ben presto offuscate dall’opera di Mozart, che in vita lo apprezzò molto.

Sotto la direzione di Peter Van Heyghen le straordinarie voci di Rodrigo Carreto, Rita Filipe, Roberta Mameli e Alison Lau hanno raccontato Adamo ed Eva insieme con gli angeli della giustizia e misericordia accompagnate dall’orchestra d’epoca Gardellino.

Stasera la rassegna va avanti con Bach e il suo Canto mattutino alla festa della creazione e la sinfonia “Le ore del giorno” di Telemann sotto la direzione di Hansjörg Albrecht, soprano Lenneke Ruiten, accompagnati dai solisti del Carl Philipp Emanuel Bach Young Artists, dal Carl Philipp Emanuel Bach Chor Hamburg con l’Orchestra Sinfonica Siciliana.