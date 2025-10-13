Assistenza domiciliare, se ne è parlato sabato all’Auser di Monreale

Protagonisti i medici della Samo, da anni impegnati nel settore

MONREALE, 13 ottobre – Ancora una volta il circolo Auser “Biagio Giordano” di Monreale, guidato dal presidente Biagio Cigno, si conferma punto di riferimento per quel che riguarda l'informazione di tipo sanitario.

Dopo il successo dei cicli di conferenze su temi medici di grande interesse — dalla posturologia alle malattie neurologiche, dal diabete alle insufficienze cardiache — l’associazione ha organizzato un nuovo incontro dedicato all’assistenza domiciliare dei malati oncologici e non oncologici, in collaborazione con la S.A.M.O.

Fondata nel 1994, la S.A.M.O. (Servizi Assistenza Malati Oncologici) è presieduta da Luigi Zancla ed è oggi presente in quasi tutte le province siciliane, con un presidio operativo anche a Monreale. Il referente locale, Giuseppe Iannello, ha illustrato al pubblico le finalità e le attività dell’associazione, che offre un servizio di supporto domiciliare multidisciplinare per i pazienti terminali e le loro famiglie.

Nel corso dell’incontro, l’équipe sanitaria composta da medici palliativisti, neurologi, nutrizionisti, fisioterapisti, assistenti sociali, operatori socio-sanitari, logopedisti e infermieri ha spiegato come il lavoro congiunto tra professionisti consenta di migliorare la qualità della vita, ridurre il dolore e offrire un sostegno psicologico a pazienti e familiari.

A concludere i lavori è stato Nino Palermo, che ha evidenziato l’importanza di una corretta informazione sanitaria e della prevenzione, strumenti fondamentali per la tutela della salute pubblica.

All’incontro hanno preso parte anche l’assessore comunale Patrizia Roccamatisi, che ha portato i saluti dell’Amministrazione, e la consigliera comunale Paola Naimi, entrambe da tempo vicine alle iniziative promosse dal Circolo Auser.

Con questa nuova iniziativa, il circolo “Biagio Giordano” conferma il proprio impegno nel diffondere conoscenza e sensibilità su temi di grande rilevanza sociale e sanitaria, a beneficio dell’intera comunità monrealese.