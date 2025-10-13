Due belle e commoventi cantate di Bach e Telemann per la terza serata di musica sacra

Con la direzione di Hansjörg Albrecht, si sono esibiti il soprano Lenneke Ruiten con i Solisti del Carl Philipp Emanuel Bach Young Artists, il Carl Philipp Emanuel Bach Chor Hamburg e l’Orchestra Sinfonica Siciliana

MONREALE, 13 ottobre – Con due belle, commoventi e nobili cantate di Carl Philipp Emanuel Bach e Georg Philipp Telemann si è chiusa la terza serata della settimana di musica sacra di Monreale sotto la direzione di Hansjörg Albrecht, soprano Lenneke Ruiten con i Solisti del Carl Philipp Emanuel Bach Young Artists e il Carl Philipp Emanuel Bach Chor Hamburg accompagnati dall’Orchestra Sinfonica Siciliana.

L’ode di Bach, costituita da 9 numeri, si è idealmente ricollegata alla Creazione di Haydn della prima serata nella rappresentazione dello schiudersi dell’alba, mentre la musica di Telemann, con una sinfonia in stile italiano di ascendenza vivaldiana, ha evocato musicalmente l’alba, dedicando poi una cantata a ognuno dei momenti del giorno dalla mattina alla notte.

Molto apprezzati dal pubblico sono stati il soprano Lenneke Ruiten, i Solisti del Carl Philipp Emanuel Bach Young Artists e il Carl Philipp Emanuel Bach Chor Hamburg accompagnati dall’Orchestra Sinfonica Siciliana, che anche in questa terza serata sono stati straordinariamente diretti con grande maestria da Hansjörg Albrecht. Il prossimo appuntamento della rassegna è per martedì 14 ottobre alle 21 con l’arca di Noe’ di Benjamin Britten.