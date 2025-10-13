Omicidio di via Spinuzza, Arcidiacono scrive alla famiglia di Paolo Taormina

“Monreale vi è sinceramente vicina ed è pronta a sostenervi in questo momento triste e nel tempo che verrà”

MONREALE, 13 ottobre – Paolo Taormina è stato ucciso mentre cercava di sedare una rissa in via Spinuzza, nel cuore della movida palermitana, davanti al locale della sua famiglia. L'omicidio ha suscitato grande commozione e unanime condanna.

Il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono esprime la solidarietà della sua comunità per il "dolore veramente troppo grande" che la famiglia sta affrontando, assicurando vicinanza e sostegno. “Sento di dovervi scrivere - si legge nella nota del primo cittadino - a nome della mia comunità che si è trovata ad accompagnare altre famiglie a vivere un dolore veramente troppo grande perché possa essere rappresentato.

Un dolore come quello che voi state affrontando e al quale non si può restare indifferenti, salvo perdendo ogni barlume di umanità. Per quanto sia consapevole che questo messaggio possa essere poca cosa, sappiate che Monreale vi è sinceramente vicina ed e’ pronta a sostenervi in questo momento triste e nel tempo che verrà. Che la vostra sofferenza possa trovare consolazione e generare speranza per questa terra che sembra sempre più arida”.