Un quadrangolare di calcio per ricordare il 26° compleanno di Andrea Miceli

Si giocherà giovedì 23 ottobre a partire dalle ore 20 al campo Conca d’Oro di Monreale

MONREALE, 13 ottobre – Un quadrangolare di calcio, che si giocherà al campo Conca d’Oro, con inizio alle ore 20, per ricordare Andrea Miceli, che il prossimo 23 ottobre avrebbe compiuto 26 anni.

Ad organizzarlo è la famiglia del giovane ucciso il 27 aprile scorso, per commemorarne la figura e il suo grande attaccamento al calcio, sua grandissima passione.

All’iniziativa parteciperanno la squadra del Real Pioppo, ultima compagine della quale ha vestito la maglia, diventandone il giocatore più rappresentativo, il Citta di Monreale, che milita nel campionato di Prima Categoria, nella quale Andrea ha trascorso tutta la sua giovane età calcistica, il Pezzingoli squadra del Torneo dei Quartieri nata grazie ad Andrea e alla sua famiglia e quelle degli ingegneri di Palermo nella quale gioca il sindaco Alberto Arcidiacono.

L’organizzazione della manifestazione è affidata all’associazione Torneo dei Quartieri e delle Frazioni di Monreale.

Parteciperanno anche i bambini della scuola Solletico (che gli organizzatori ringraziano per scelta di partecipare all’evento) che porteranno delle magliette con un messaggio di speranza.

Condurrà la serata Enzo Ganci, direttore di MonrealeNews, insieme alla bravissima Giulia Fazio che si è resa subito disponibile per l’iniziativa.

Alla serata parteciperanno dei grandi ex giocatori rosanero, tra tutti il monrealese Giovanni Ignoffo ed anche Gaetano Vasari, Francesco Galeoto, Antonino Cardinale, Giancarlo Ferrara, Maurizio Ciaramitaro, Rosario Bennardo, Daniele Taormina.

“Il campo di calcio era la sua seconda casa – afferma il papà, Giacomo – la sua vita era questa, quindi non c’è posto migliore per ricordare Andrea. Quest'anno, purtroppo, non potremo fargli nessuna sorpresa e non potremo festeggiare con gli amici quelli più stretti e la sua amata Roberta, ma credo che da lassù sarà sicuramente felice vedere correre tutti i tuoi amici per lui. Voglio ringraziare anticipatamente tutti, in particolare gli amici di Palermo, per la collaborazione”.

Tutta la città è invitata a partecipare per rendere vivo il ricordo di Andrea.