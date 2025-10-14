Imu, novità in arrivo per gli immobili inagibili o concessi in comodato gratuito

Le innovazioni normative saranno in vigore dal prossimo anno

MONREALE, 14 ottobre – Dal prossimo anno entreranno in vigore nuove disposizioni relative al pagamento dell’Imu, l’imposta municipale unica introdotta nel 2012 che colpisce il possesso di beni immobili.

È infatti attesa nei prossimi giorni la pubblicazione del decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze con cui vengono individuate e definite le condizioni aggiuntive in base alle quali le amministrazioni comunali avranno modo di stabilire ulteriori differenziazioni delle aliquote Imu.

Le innovazioni normative si riferiscono in particolare alle abitazioni non agibili e ai vari casi di appartamenti non di lusso concessi in comodato gratuito.

Per quanto riguarda il Comune di Monreale, attualmente per i fabbricati dichiarati inagibili ed effettivamente non utilizzati è prevista, in relazione al pagamento dell’imposta, una riduzione del 50 per cento della base imponibile: e ciò evidentemente comporta il sostanziale dimezzamento dell’Imu da versare.

Chi dispone di un immobile non agibile deve presentare una richiesta al Comune per ottenere il riconoscimento della inagibilità: l’ufficio tecnico comunale procederà con una perizia, a carico del proprietario, alla verifica dell’effettivo stato del fabbricato.

In alternativa, l’interessato può presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che consente l’accertamento d’ufficio della situazione di non agibilità, ferma restando ovviamente la possibilità di successivi controlli da parte delle autorità competenti.

Secondo l’attuale legislazione, è possibile beneficiare della riduzione del 50 per cento dell’Imu anche per gli immobili ceduti gratuitamente a parenti in linea retta che li utilizzano come abitazione principale: questa agevolazione spetta, è bene ricordarlo, a condizione che il contratto di comodato sia regolarmente registrato.

Mentre resta confermato che per la “prima casa” l’Imu non è dovuta, tranne nei casi di abitazioni di lusso, molti contribuenti lamentano la rilevante tassazione a cui da tempo sono sottoposti a Monreale gli altri immobili, per i quali il calcolo dell’Imu si effettua applicando l’aliquota massima, che corrisponde al 10,60 per mille.

Dopo che il Comune, nel 2023, è uscito dallo stato di dissesto finanziario, si sperava che l’imposta municipale unica potesse subire un alleggerimento: ma sinora così non è stato.