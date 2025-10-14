Centro comunale di raccolta, la giunta approva il progetto esecutivo

L’intervento ha un costo complessivo di 1,8 milioni di euro

MONREALE, 14 ottobre – È stato approvato dalla giunta comunale il progetto esecutivo che riguarda la realizzazione del centro di raccolta per i rifiuti differenziati.

L’intervento nel 2023 è stato ammesso a finanziamento nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per un importo di circa un milione di euro; il costo totale definitivamente stimato è tuttavia di 1.800.000 euro, per cui la parte non coperta dai fondi comunitari rimane a carico del Comune di Monreale.

Per il reperimento delle risorse occorrenti è stata deliberata dalla giunta l’assunzione di uno specifico mutuo da richiedere alla Cassa depositi e prestiti.

Il sindaco Alberto Arcidiacono e l’assessore all’igiene urbana Giulio Mannino da tempo sono impegnati nel sostenere convintamente la creazione del centro di raccolta, che sorgerà nell’area a valle della Circonvallazione (nella foto) in cui decenni addietro era stato previsto di istituire il mercato ortofrutticolo.

Nel portare avanti il progetto del CCR in questi anni si sono dovuti superare non pochi contrattempi ed affrontare varie e farraginose lungaggini tecnico-amministrative: adesso, comunque, tutte le complessità sono state finalmente risolte.

Presso il centro si svolgerà esclusivamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee, per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento dei rifiuti urbani e assimilati conferiti in maniera differenziata dalle utenze domestiche e non domestiche. Soltanto per le frazioni non recuperabili si provvederà allo smaltimento in discarica.