Meteo, domani prevista allerta gialla

Lo rende noto la Protezione Civile regionale
PALERMO, 14 ottobre – La Protezione Civile regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24 di domani, mercoledì 15 ottobre. Su tutta la Sicilia, per la giornata di domani, è prevista allerta gialla.
“Dal mattino di domani e per le successive 24-36 ore - si legge nell'avviso - si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento”.
