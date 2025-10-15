Monreale, via libera al nuovo asilo nido di contrada Cirba

È un investimento da 3,8 milioni di euro

MONREALE, 15 ottobre –Via libera in giunta al progetto aggiornato per la costruzione del nuovo asilo nido di contrada Cirba, un’opera dal valore complessivo di 3,8 milioni di euro che permetterà di accogliere 68 bambini tra zero e due anni.

Il progetto è finanziato in parte con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 4 “Istruzione e ricerca” – per 1,63 milioni di euro, mentre la quota restante, circa 2,17 milioni, sarà coperta attraverso un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti.

La nuova struttura, secondo il progetto, sarà moderna, sostenibile e tecnologicamente avanzata. Ampie vetrate, spazi polifunzionali e ambienti pensati per stimolare creatività e socializzazione renderanno nelle intenzioni dell’amministrazione comunale l’asilo nido un luogo accogliente, all’altezza degli standard europei di qualità educativa ed efficienza energetica.

L’asilo di contrada Cirba vorrà essere un punto di riferimento per la prima infanzia e un segnale concreto dell’impegno dell’amministrazione verso i servizi educativi e sociali.”

Attualmente, Monreale copre solo il 14,2% del fabbisogno per la fascia 0–2 anni, ben al di sotto dell’obiettivo nazionale del 33%. La nuova struttura consentirà un deciso passo avanti, aumentando sensibilmente i posti disponibili e migliorando l’offerta pubblica di servizi educativi.

La progettazione seguirà i criteri del BIM (Building Information Modeling), una tecnologia digitale che garantisce maggiore precisione, trasparenza e controllo nella gestione delle opere pubbliche.

Il provvedimento prevede inoltre l’avvio della procedura per la stipula del mutuo e per una nuova gara d’appalto, che sarà curata direttamente dal Comune senza il supporto di Invitalia.