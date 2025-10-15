Democrazia partecipata 2025, ecco le sei iniziative proposte dal Comune

I cittadini potranno scegliere come investire il 2% dei fondi trasferiti dalla Regione. Scopri come si vota entro il 30 ottobre

MONREALE, 15 ottobre – Come potranno essere spesi i fondi destinati alla cosiddetta “Democrazia partecipata”?

A deciderlo saranno direttamente i cittadini attraverso una consultazione pubblica grazie alla quale i monrealesi potranno decidere cosa fare della cifra. Parliamo di 14.874,51 euro. Si tratta di soma che ammonta al 2% del totale trasferito dalla Regione al Comune e che devono essere impiegate per interventi di interesse collettivo da realizzare sul territorio comunale.

La democrazia partecipata, in pratica, è un’occasione per dare voce ai cittadini e per condividere le scelte che riguardano la comunità. Partecipare, in poche parole, significa contribuire concretamente al miglioramento del territorio e alla crescita del senso civico.

Per l’anno 2025 l’’amministrazione comunale ha selezionato sei proposte tra cui i cittadini potranno scegliere quella da finanziare. L’obiettivo è promuovere la partecipazione diretta e condividere le decisioni su interventi di interesse collettivo.

I residenti potranno esprimere la propria preferenza su una sola delle seguenti iniziative:

1. Completamento del murales in memoria delle giovani vittime della strage del 27 aprile 2025;

2. Sostegno alle associazioni degli anziani che operano nel territorio con attività socio-culturali;

3. Realizzazione di un parco giochi inclusivo, accessibile a tutti i bambini;

4. Installazione di attrezzature per allenamenti a corpo libero lungo la Strada Ferrata;

5. Murales sulla pace, simbolo di unità e speranza;

6. Riqualificazione dell’area di Portella del Castellaccio, uno dei luoghi più suggestivi del territorio monrealese.

Possono partecipare alla consultazione tutti i cittadini residenti a Monreale che abbiano compiuto 18 anni, oltre ad associazioni e organismi collettivi con sede legale o operativa nel Comune.

Per esprimere la propria preferenza è necessario compilare l’apposito modulo di voto, disponibile sul sito istituzionale del Comune o presso l’Ufficio di Protocollo in Piazza Guglielmo – Antivilla Comunale. Il modulo dovrà essere inviato entro il 30 ottobre 2025 all’indirizzo PEC comune.monreale@pec.it oppure consegnato a mano all’Ufficio di Protocollo. Nell’oggetto va indicata la dicitura: “Democrazia Partecipata 2025”.