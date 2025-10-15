Skip to main content
Studio Valerio
Car revision service
Miceli e Ganci studio
Casamento travel mobile

Rinnovato il consiglio di amministrazione della S.R.R. “Palermo Provincia Ovest”

· Enzo Ganci · Cronaca varia

Ne fanno parte Matteo Amabile, Pippo Palmeri ed Elizabeth Smith

MONREALE, 15 ottobre – Nei giorni scorsi si è riunita l’assemblea dei comuni soci della S.R.R. “Palermo Provincia Ovest” per procedere al rinnovo del consiglio di amministrazione della società.

Il precedente organo amministrativo si era insediato nel 2022 ed era formato da Sebastiano Daniele Bellini, Luigi Cino e Matteo Amabile, al quale nel corso dell’ultimo triennio è stato affidato l’incarico di presidente.
Quest’ultimo è stato adesso nuovamente eletto; con lui entrano a far parte della compagine consiliare il primo cittadino di Roccamena Pippo Palmeri e la sindaca di Bolognetta Elizabeth Smith.

La conferma di Matteo Amabile, ex ufficiale della Guardia di Finanza, testimonia la fiducia e l’apprezzamento nei suoi confronti da parte dell’assemblea della S.R.R., che comprende i comuni di Bisaquino, Bolognetta, Campofiorito, Camporeale, Castronovo di Sicilia, Corleone, Chiusa Sclafani, Giuliana, Godrano, Misilmeri, Monreale, Palazzo Adriano, Piana degli Albanesi, Prizzi, Roccamena, San Giuseppe Jato, San Cipirello, Lercara Friddi, Contessa Entellina, Marineo, Roccapalumba, Santa Cristina Gela e Vicari.

Articoli correlati

Articoli correlati mobile

Amplifon piccolo
Miceli e Ganci studio
Ottica Nuova Visione
Zuccaro

Un autogol al 90°

· Enzo Ganci · Editoriali

MONREALE, 18 agosto – Lo diciamo senza polemiche preconcette e con la franchezza con cui siamo abituati a parlare. Dare in affitto all’Inps i locali di villa Savoia è una scelta che non condividiamo.

Edizione locale

Rubrica

Rubrica