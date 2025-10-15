Rinnovato il consiglio di amministrazione della S.R.R. “Palermo Provincia Ovest”

Ne fanno parte Matteo Amabile, Pippo Palmeri ed Elizabeth Smith

MONREALE, 15 ottobre – Nei giorni scorsi si è riunita l’assemblea dei comuni soci della S.R.R. “Palermo Provincia Ovest” per procedere al rinnovo del consiglio di amministrazione della società.

Il precedente organo amministrativo si era insediato nel 2022 ed era formato da Sebastiano Daniele Bellini, Luigi Cino e Matteo Amabile, al quale nel corso dell’ultimo triennio è stato affidato l’incarico di presidente.

Quest’ultimo è stato adesso nuovamente eletto; con lui entrano a far parte della compagine consiliare il primo cittadino di Roccamena Pippo Palmeri e la sindaca di Bolognetta Elizabeth Smith.

La conferma di Matteo Amabile, ex ufficiale della Guardia di Finanza, testimonia la fiducia e l’apprezzamento nei suoi confronti da parte dell’assemblea della S.R.R., che comprende i comuni di Bisaquino, Bolognetta, Campofiorito, Camporeale, Castronovo di Sicilia, Corleone, Chiusa Sclafani, Giuliana, Godrano, Misilmeri, Monreale, Palazzo Adriano, Piana degli Albanesi, Prizzi, Roccamena, San Giuseppe Jato, San Cipirello, Lercara Friddi, Contessa Entellina, Marineo, Roccapalumba, Santa Cristina Gela e Vicari.