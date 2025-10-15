Monreale, anziana dimentica la padella sul fuoco: si incendia la cucina

È successo nel quartiere Carmine: tempestivi fortunatamente i soccorsi

MONREALE, 15 ottobre – Pomeriggio di paura nel quartiere Carmine, dove un momento di distrazione ha rischiato di trasformarsi in tragedia.

Un’anziana signora ha infatti dimenticato una padella sul fornello acceso: in pochi minuti le fiamme hanno avvolto la cucina, sprigionando un denso fumo che ha invaso l’intero appartamento.

Solo il tempestivo intervento dei vicini di casa, insospettiti dal forte odore di bruciato, ha scongiurato il peggio. Gli stessi hanno dato l’allarme, permettendo l’arrivo immediato dei Vigili del Fuoco e dei sanitari del 118, che hanno soccorso alcune persone rimaste lievemente intossicate dal fumo.

Sul posto sono intervenuti anche la Protezione Civile del Comune e gli agenti della Polizia Municipale, allertati dall’assessore Giuseppe Di Verde.

Il rogo è stato rapidamente domato, ma i danni all’abitazione dell’anziana sembrano ingenti. Durante le operazioni di soccorso si sono però registrate notevoli difficoltà per i mezzi di emergenza, costretti a manovrare tra le auto in sosta vietata.

Nonostante la presenza di cartelli di divieto e un’apposita ordinanza comunale, alcuni automobilisti continuano a parcheggiare in aree riservate al passaggio dei mezzi di soccorso. Un comportamento che, come sottolineano le autorità, mette a rischio la sicurezza di tutti.

Un episodio che, per fortuna, si è concluso senza gravi conseguenze, ma che deve far riflettere sull’importanza di rispettare le regole e lasciare libere le vie di accesso ai soccorritori.