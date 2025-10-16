Grande successo per gli operatori commerciali di Monreale alla Itb Asia di Singapore

Cultura, arte e artigianato d'eccellenza conquistano il pubblico asiatico

SINGAPORE, 16 ottobre – Grande successo e forte interesse di pubblico e buyer internazionali per la città di Monreale e per i suoi operatori economici alla fiera internazionale del turismo ITB Asia, in corso in questi giorni a Singapore.

La partecipazione si inserisce nel contesto della strategica promozione della Sicilia, che sta catalizzando l'attenzione dei mercati del Sud-Est Asiatico.

Protagoniste indiscusse sono le eccellenze dell'artigianato locale: Nicolò Giuliano (rappresentato dal suo commerciale estero Ingegnere Enrico Daidone) e Saverio Ferraro di Le Ceramiche di Bisanzio stanno riscuotendo un notevole apprezzamento con le loro preziose creazioni artistiche. Nicolò Giuliano, la cui arte è apprezzata da tutto il mondo da oltre mezzo secolo, si è presentato con un Re ricolmo di melograni omaggio ai due popoli che hanno caratterizzato la cultura Siciliana in tutto il mondo, gli Arabi e i Normanni, e un asinello ricolmo di ficodindia.

I colori policromi e brillanti, unici al mondo, delle sue opere ci rimandano ai colori del mare di Lampedusa e a tutti i colori caldi della Sicilia. Le Ceramiche di Bisanzio ha esposto pregevoli pezzi in mosaico e ceramica realizzati dal maestro Gaetano Ferraro, detto “il Bisanzio”.

“Siamo soddisfatti della visibilità di ITB Asia grazie al Comune di Monreale, che farà accrescere la nostra attuale presenza a Singapore”dice Nicolò Giuliano. "Siamo entusiasti della risonanza che stanno avendo le nostre creazioni qui a Singapore, le nostre opere, che raccontano la storia e la bellezza di Monreale, in particolare i mosaici del Duomo, rappresentano l'artigianato d'eccellenza che i visitatori internazionali cercano." dichiara Saverio Ferraro.

I positivi riscontri ottenuti qui all'ITB Asia ci dimostrano che questa è la strada giusta per far decollare il turismo ad alti livelli, consentendo il posizionamento di Monreale nei circuiti mondiali. L'internazionalizzazione del brand 'Monreale' è cruciale per una solida ripresa economica della nostra città.

L'iniziativa del Comune di Monreale mira a posizionare la città come porta d'accesso per un'inedita scoperta della Sicilia. Le opere uniche, ispirate ai tesori normanni e ai celebri mosaici d'oro, si propongono come opere culturali per eccellenza, offrendo un pezzo tangibile dell'arte e della storia di Monreale da portare a casa.

Monreale si è presentata come un luogo di sapori, profumi e arte, capace di emozionare e di esportare la propria identità. Grande attenzione è stata suscitata anche dai contenuti visivi di alta qualità – immagini, video e materiali promozionali – che hanno raccontato in modo efficace la bellezza dei luoghi, le tradizioni e l’artigianato monrealese, contribuendo a una comunicazione moderna e accattivante.

Sin dalla prima giornata, il pubblico , giornalisti e i tour operator provenienti da tutta l’Asia hanno mostrato un forte interesse e apprezzamento, confermando il bilancio estremamente positivo dell’organizzazione. Le due aziende partecipanti hanno espresso grande soddisfazione e plauso per la riuscita dell’iniziativa.

"Vogliamo inoltre esprimere la nostra più sincera gratitudine al Comune di Monreale per averci dato questa straordinaria opportunità di promozione internazionale," aggiungono Giuliano e Ferraro.