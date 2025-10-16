Locali della scuola Guglielmo, sarà mediazione tra il comune e l’Opera Pia “Benedetto Balsamo”

La Giunta approva la partecipazione al procedimento per risolvere la controversia sull’immobile di via D’Acquisto

MONREALE, 16 ottobre – Si avvia ad una mediazione la querelle tra il Comune di Monreale e l’Opera Pia “Casa di Risposo Monsignor Benedetto Balsamo” relativa all’immobile di via Benedetto D’Acquisto, nel quale ha sede la scuola Guglielmo II.

La giunta comunale, infatti, ha deliberato di aderire alla procedura di mediazione promossa dalla stessa opera pia, manifestando pertanto la volontà di perseguire una soluzione conciliativa e rapida della vicenda, nella speranza di evitare un lungo contenzioso giudiziario e tutelare al meglio gli interessi della collettività.

L’edificio, come detto sede scolastica, è oggetto di un contenzioso giudiziario avviato dall’ente religioso, che ne rivendica la restituzione dopo la risoluzione del contratto di affitto e richiede il pagamento di un’indennità di occupazione. L’udienza è fissata per l’11 dicembre 2025, ma nel frattempo l’Opera Pia ha invitato il Comune a un tentativo di conciliazione tramite mediazione civile.

La delibera di giunta, in pratica, si propone di accettare l’invito alla mediazione, ritenendola una via utile a evitare un contenzioso giudiziario potenzialmente oneroso per l’amministrazione.

Il provvedimento prevede una spesa di 1.705,91 euro complessivi, di cui 257 euro per le spese di mediazione e 1.448,91 euro per l’assistenza legale, che sarà affidata a un professionista esterno, in quanto il Comune non dispone di un ufficio legale interno. Le somme saranno imputate al capitolo “Spese per liti ed arbitraggi”.

Il dirigente dell’Area Affari Generali e Istituzionali, Calcedonio Miceli, è stato incaricato di predisporre gli atti necessari per l’affidamento dell’incarico legale, mentre l’Ufficio Tributi dovrà fornire tutte le informazioni utili alla tutela degli interessi dell’ente.