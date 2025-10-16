Al 144° corso Allievi Carabinieri di Iglesias c’era anche Monreale

Alessandro Butera, Gianmarco Barone e il partinicese Giorgio Rao hanno giurato fedeltà all’Arma

IGLESIAS, 16 ottobre – Era ben rappresentata anche Monreale al 144° corso per Allievi Carabinieri che si è concluso oggi ad Iglesias, nella provincia del Sulcis Iglesiente della Sardegna.

A prestare giuramento all’Arma c’erano infatti anche i giovani monrealesi Alessandro Butera, Gianmarco Barone e il partinicese Giorgio Rao, figlio del commissario capo della Polizia Municipale, Michelangelo (tutti e tre nella foto). Il 144° corso, che si è concluso oggi, era iniziato con l’incorporamento il 24 marzo scorso ed ha visto la partecipazione di 560 allievi carabinieri provenienti da tutta Italia. Si è svolto presso la caserma “Trieste” sotto la guida del comandante della scuola allievi, il colonnello Saverio Ceglie.

Emozionati i ragazzi, ma anche i loro genitori che hanno presenziato alla cerimonia di giuramento, che giunge al termine di periodo di quasi sette mesi fatti di duro addestramento.