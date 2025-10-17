La solidarietà di Arcidiacono a Ranucci: “Vile gesto intimidatorio e preoccupante”

Nell’estate del 2024 l’amministrazione comunale monrealese aveva conferito al giornalista la cittadinanza onoraria”

MONREALE, 6 luglio – Da oggi Monreale ha un cittadino onorario in più: è Sigfrido Ranucci, giornalista Rai e conduttore della trasmissione “Report”. Il riconoscimento glielo ha conferito nel pomeriggio in Sala Rossa il sindaco Alberto Arcidiacono (…)

“Sono rimasto turbato e sgomento nell’ apprendere la notizia di questo attentato; un gesto vile che assume contorni intimidatori molto preoccupanti” dichiara il Arcidiacono. Il primo cittadino ricorda l’incontro avuto con Ranucci a Monreale nell’estate del 2024, in occasione della presentazione del libro “La scelta”, nel corso della quale l’amministrazione comunale ha conferito al giornalista la cittadinanza onoraria. “In quell’occasione abbiamo voluto onorare la dedizione, la serietà, la professionalità ed il coraggio dimostrato dal giornalista Ranucci nel suo incessante lavoro d’inchiesta” dice il sindaco. “Oggi, ci dichiariamo vicini a Sigfrido Ranucci, così come alle forze dell’ordine impegnate a far luce su questo episodio, certi che la libertà di stampa e la sicurezza di chi la esercita rappresentino solido baluardo di ogni autentica democrazia” conclude il sindaco Alberto Arcidiacono.