Nasce a Monreale il premio “Andrea, Massimo Salvo”

Un progetto rivolto agli studenti delle classi quinte delle scuole primarie. Obiettivo: per educare alla legalità, allo sport e al rispetto del territorio

MONREALE, 17 ottobre – Cominciano a prendere forma le iniziative relative al premio “Legalità, Sport, Territorio e Ambiente – Andrea Massimo Salvo”, organizzato dall’associazione Torneo dei Quartieri e delle Frazioni di Monreale.

L’iniziativa, alla sua prima edizione, si svolgerà con il patrocinio dell’amministrazione comunale e della Presidenza del Consiglio comunale, in collaborazione con MonrealeNews ed è rivolta agli alunni delle classi quinte delle scuole primarie del comune di Monreale per l’anno scolastico 2025-2026.

L’azione nasce con l’intento di trasmettere ai più giovani valori fondamentali come il rispetto delle regole, la collaborazione e la tutela dell’ambiente, invitandoli al tempo stesso a riflettere sull’importanza della giustizia, della legalità e del rispetto reciproco. Il progetto lega il tema della legalità a quello dello sport, e quello del territorio alla cura dell’ambiente, promuovendo una cittadinanza attiva e consapevole, capace di agire nel rispetto di sé, degli altri e del mondo che ci circonda.

Il premio è dedicato alla memoria di Andrea Miceli, Massimo Pirozzo e Salvatore Turdo, i tre giovani monrealesi la cui vita è stata tragicamente spezzata da mano criminale il 27 aprile scorso e vuole trasformare il loro sacrificio in un’occasione di crescita e di educazione alla pace, alla responsabilità e al rispetto della vita.

Il progetto prevede una serie di iniziative che coinvolgeranno gli studenti delle quinte classi primarie, tra cui un convegno dedicato ai temi di legalità, sport, territorio e ambiente con la partecipazione di figure istituzionali e ospiti di rilievo. Sono previsti anche momenti di incontro e confronto con i familiari delle vittime, aperti anche alle classi della scuola secondaria di primo grado, e attività sportive e cooperative, come una passeggiata in bicicletta pomeridiana o serale per le vie di Monreale.

La classe vincitrice del premio vedrà la propria frase simbolo trasformata in una targa in ceramica, realizzata dalla bottega artistica Le Ceramiche di Bisanzio, con il logo della scuola e la dicitura della classe vincente. La targa sarà poi collocata in un luogo significativo della città, diventando un segno tangibile di memoria, impegno e speranza.

Con il Premio “Andrea Massimo Salvo”, l’associazione Torneo dei Quartieri e delle Frazioni di Monreale, insieme all’amministrazione comunale, intende dare vita a un progetto che unisce memoria, educazione e amore per la propria terra. Un gesto che trasforma il dolore in speranza, per costruire una comunità più giusta, solidale e rispettosa del prossimo e dell’ambiente.