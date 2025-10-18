Monreale, approvato il nuovo regolamento per l’imposta di soggiorno

In vigore dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno: tariffe da 2 a 3 euro a notte

MONREALE, 18 ottobre – Con una deliberazione comunale approvata nei giorni scorsi entra ufficialmente in vigore il nuovo Regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno.

Il tributo sarà applicato a tutti i non residenti che pernottano in strutture ricettive del territorio comunale: dagli hotel ai bed & breakfast, fino agli affitti brevi.

L’imposta sarà di 3 euro al giorno per persona nelle strutture di categoria più elevata – alberghi e villaggi turistici a 4 e 5 stelle – e di 2 euro per tutte le altre tipologie, compresi B&B, agriturismi, case vacanze e campeggi.

La tassa si applica solo per i primi tre pernottamenti consecutivi, a prescindere dalla durata del soggiorno complessiva.

Sono previste diverse esenzioni: i minori di 14 anni, i residenti a Monreale, gli accompagnatori di degenti ospedalieri, le persone con disabilità e i loro accompagnatori, autisti e accompagnatori turistici dei gruppi organizzati, nonché le coppie di sposi che celebrano il ricevimento in città (per il solo giorno dell’evento).

L’imposta viene riscossa direttamente dai gestori delle strutture ricettive, che devono rilasciare ricevuta agli ospiti e versare le somme al Comune entro il 5 del mese successivo. Tutte le operazioni – comunicazioni, dichiarazioni e versamenti – dovranno essere effettuate esclusivamente tramite il portale dedicato: https://monreale.impostasoggiorno.it.