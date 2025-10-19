Questione Foss, la Fondazione replica ai sindacati: “Trattative ancora aperte, stop al confronto non dipende da noi”

“Nuove rivendicazioni non previamente oggetto di discussione”

PALERMO, 19 ottobre – Dopo l’annuncio dello sciopero dei musicisti e del personale della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana (FOSS), che ha interessato il concerto di chiusura della Settimana di Musica Sacra al Duomo di Monreale, arriva la replica della Fondazione.

In una lunga nota diffusa ieri, la governance chiarisce la propria posizione e contesta la ricostruzione fornita dalle sigle sindacali.

Secondo la FOSS, il tavolo di confronto sulle misure di welfare aziendale per il 2025 e per il triennio successivo “è tuttora formalmente aperto”. L’arresto delle trattative, spiegano dalla Fondazione, sarebbe dovuto all’inserimento da parte dei sindacati “di nuove rivendicazioni non previamente oggetto di discussione”, una scelta che avrebbe di fatto interrotto il dialogo “in difformità rispetto al metodo del contraddittorio che ha sempre caratterizzato il rapporto tra le parti”.

La Fondazione sottolinea inoltre di aver mantenuto una costante disponibilità al confronto, come documentato – si legge nella nota – “da numerosi scambi epistolari” che testimonierebbero la volontà di proseguire le interlocuzioni, interrotte invece “in maniera unilaterale dalle sigle sindacali”.

Un passaggio del comunicato riguarda anche le critiche rivolte alla cosiddetta “struttura commissariale”. La FOSS precisa che la durata del commissariamento straordinario “non è riconducibile alla volontà del Commissario, ma alle determinazioni degli organi istituzionali preposti”.

Smentita anche l’idea di una governance “affidata” a consulenti esterni: le figure tecniche coinvolte, si legge ancora, “svolgono esclusivamente un ruolo di supporto specialistico, senza alcuna funzione di indirizzo artistico”.

La Fondazione interviene poi sul caso del Coordinatore della Direzione Artistica, spesso al centro di polemiche. “È un tentativo reiterato di delegittimazione – si legge – fondato su accuse infondate già verificate e smentite in passato, sia per quanto riguarda i titoli professionali, sia la legittimità dell’incarico”.

Sul fronte organizzativo, la FOSS ricorda infine che la questione delle cosiddette “figure apicali” è stata affrontata con i sindacati, i quali sarebbero “pienamente informati delle motivazioni che giustificano l’attuale assetto interno”.

In conclusione, la governance della Fondazione ribadisce che “le motivazioni alla base dello sciopero non corrispondono alla realtà dei fatti” e che il Commissario straordinario “continua a operare nel pieno rispetto del mandato ricevuto, con l’obiettivo di garantire il corretto funzionamento della Fondazione, tanto sul piano amministrativo quanto su quello artistico.