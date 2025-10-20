Un progetto ambizioso: creare a Villaciambra un campo polivalente per i minori

L’iniziativa è promossa dalla dirigente scolastica Patrizia Roccamatisi

MONREALE, 20 ottobre – L’obiettivo è ambizioso: dotare Villaciambra di un campo polivalente scoperto per i bambini ed i ragazzi che frequentano la scuola primaria e la scuola media della frazione monrealese.

Per raggiungerlo l’istituto comprensivo statale “Margherita di Navarra”, diretto da Patrizia Roccamatisi (nella foto), ha richiesto all’assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale un contributo di 340.000 euro, partecipando all’avviso che riguarda l’assegnazione delle risorse del Programma Regionale FESR Sicilia 2021-2027 specificamente destinate al settore scolastico.

«Nel mio duplice ruolo di dirigente scolastico e di assessore comunale all’Istruzione, ritengo che la realizzazione di una struttura polivalente per le attività motorie curricolari ed extracurricolari a servizio delle scuole di Villaciambra rappresenti un investimento strategico e di alto valore sociale» afferma Patrizia Roccamatisi, evidenziando inoltre che «l’intervento proposto non è solo un’opera infrastrutturale, ma un vero e proprio presidio educativo e comunitario: un luogo di incontro, di crescita e di inclusione dove lo sport diventa strumento di formazione, di prevenzione della dispersione scolastica e di promozione del benessere giovanile; questa iniziativa potrà consentire di valorizzare una frazione che purtroppo è sinora rimasta ai margini dei processi di sviluppo, restituendole dignità, attenzione e nuove prospettive di partecipazione civica ed educativa».

L’auspicio è, ovviamente, che la proposta progettuale presentata possa essere ammessa a finanziamento; l’area in cui è stata prevista la realizzazione dell’intervento è di proprietà del Comune di Monreale e non è attualmente utilizzata per alcuna finalità.