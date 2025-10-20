Monreale, in arrivo 25 mila euro dalla Regione per fiere ed eventi

L’amministrazione vuole puntare ancora sulla promozione del territorio

MONREALE, 20 ottobre – Arriva al Comune di Monreale un contributo regionale da 25 mila euro per promuovere e valorizzare le eccellenze locali nei settori dell’artigianato, dell’agricoltura e del turismo.

Il finanziamento discende dalla legge regionale 3/2025, che sostiene i comuni impegnati nella partecipazione a manifestazioni e fiere di rilievo nazionale e internazionale. L’obiettivo è quello di far conoscere le produzioni tipiche e la bellezza del territorio monrealese oltre i confini locali, rafforzando la presenza della città nei principali appuntamenti fieristici dedicati alla promozione dei prodotti siciliani.

Il comune, quindi, decide di impegnare la somma a bilancio comunale, con l’indicazione dei capitoli dedicati e nel pieno rispetto delle normative contabili.

Il documento rappresenta un ulteriore passo avanti nelle politiche di valorizzazione che l’amministrazione comunale vuole promuovere “Monreale ha molto da raccontare – sottolineano al Comune – dalle sue tradizioni artigianali ai prodotti agricoli di eccellenza, fino al patrimonio storico e paesaggistico. Partecipare a fiere e eventi nazionali significa aprirsi a nuove opportunità, creare contatti e valorizzare la nostra identità”.