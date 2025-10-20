Saranno assunti a tempo pieno e indeterminato

MONREALE, 20 ottobre – Il Comune avvia le procedure per l’assunzione di due autisti scuolabus a tempo pieno e indeterminato, figure appartenenti all’Area degli “Operatori Esperti del comparto Funzioni Locali”.

L’iniziativa rientra nella programmazione del fabbisogno di personale prevista dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, approvato dalla Giunta comunale lo scorso aprile e successivamente aggiornato a settembre. L’obiettivo è quello di garantire la continuità del servizio di trasporto scolastico, considerato essenziale per assicurare il diritto allo studio degli studenti che frequentano le scuole del territorio comunale, specie per quelli residenti nelle zone esterne o periferiche.

Il Comune ha già completato gli adempimenti previsti dalla normativa nazionale in materia di mobilità obbligatoria e verificato l’assenza di personale in disponibilità presso altre amministrazioni. Ha deciso, allora, di procedere alla pubblicazione del bando di concorso pubblico per titoli ed esami.

Il concorso sarà gestito attraverso il Portale unico del reclutamento “InPA”, la piattaforma nazionale per digitalizzare le procedure di selezione.

Il bando, che sarà disponibile per 15 giorni consecutivi sull’Albo Pretorio online, nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di concorso, oltre che sul portale InPA, definirà nel dettaglio i requisiti richiesti, le modalità di partecipazione e le prove d’esame.

La copertura finanziaria per le assunzioni è già prevista nel bilancio comunale 2025-2027, nei capitoli destinati al personale. Con questo provvedimento, in pratica, l’amministrazione comunale intende proseguire il percorso di rafforzamento dei servizi essenziali, finalizzato a migliorare l’efficienza e la qualità del trasporto scolastico comunale, in linea con la pianificazione strategica e organizzativa dell’Ente.