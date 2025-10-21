Le opere del monrealese Fabio Sciortino in mostra alle “Officine Bellotti” di Palermo

L’esposizione, curata da Ida Parlavecchio, sarà inaugurata giovedì pomeriggio

PALERMO, 21 ottobre – Le opere del poliedrico artista monrealese Fabio Sciortino saranno in mostra a Palermo, presso le “Officine Bellotti”, dal 23 ottobre al 10 gennaio del prossimo anno.

Dopo aver conseguito la maturità presso l’istituto statale d’arte di Monreale, Sciortino si è diplomato all’Accademia di belle arti di Palermo con un’eccellente votazione; è attualmente docente di pittura alla prestigiosa Accademia di belle arti di Firenze, frequentata da circa duemila studenti provenienti da ogni parte del mondo.

Svolge da anni una intensa e apprezzata attività artistica di ricerca nell’ambito della pittura, della scultura, del mosaico e dell’installazione, esponendo in Italia e all’estero in gallerie sia pubbliche che private; ha operato anche come scenografo, collaborando con i registi Ciprì e Maresco, con Roberta Torre e con il videoartista californiano Raphael Di Luzio.

Negli anni ‘90 si è dedicato a Palermo alla gestione di vari laboratori per i progetti “Icaro”, finalizzati al recupero dei minori a rischio delle periferie della città; è stato tra i fondatori del circolo “Francesco Lo Jacono” di Legambiente e dell’iniziativa “Salvalarte Sicilia”.

Fra il 2004 e il 2009 Fabio Sciortino è stato impegnato in politica a Monreale, dando vita insieme ad altri operatori culturali del territorio ad un movimento civico e ricoprendo l’incarico di assessore comunale ai Beni e alle Aattività culturali: nel 2009 con Omar Galliani, uno dei massimo esponenti dell’arte contemporanea italiana, ha contribuito alla costituzione del “Centro Arti Visive” di Pietrasanta, che si occupa dell’alta formazione in campo artistico.

L’inaugurazione della sua mostra, intitolata “Materia vibrante”, si terrà giovedì alle 18; la personale è curata da Ida Parlavecchio, docente di psicologia dell’arte e di teoria della percezione e psicologia della forma all’Accademia di belle arti di Palermo. Allestita nei locali delle “Officine Bellotti” di via Gagini, nel centro storico cittadino, sarà visitabile dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15,30 alle 18,30.