Monreale, sottoposta a sequestro l’area destinata alla realizzazione del CCR

Il provvedimento è stato eseguito dai Carabinieri del NOE di Palermo

MONREALE, 21 ottobre – È stata sottoposta a sequestro penale l’area a valle della Circonvallazione di Monreale destinata alla realizzazione del centro comunale di raccolta (nella foto).

Il provvedimento è stato disposto con motivato decreto dell’autorità giudiziaria, affidando al Comando per la tutela ambientale e la sicurezza energetica dei Carabinieri il compito di procedere all’apposizione dei sigilli all’area interessata; l’intervento è stato quindi eseguito dai militari appartenenti al Nucleo operativo ecologico di Palermo.

Il terreno, che ha un’estensione complessiva di circa 8.000 metri quadri, è di proprietà della Regione Siciliana, che nel 2023 lo ha concesso in locazione al Comune di Monreale per consentire la realizzazione di un centro per la raccolta dei rifiuti differenziati.

Proprio nei giorni scorsi è stato approvato dalla giunta Arcidiacono il progetto esecutivo relativo all’intervento, per il quale è programmato un investimento totale di 1,8 milioni di euro, parzialmente finanziato nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Al momento, non sono state ancora rese note le cause che hanno determinato l’emissione del provvedimento di sequestro; appare comunque del tutto probabile che il decreto sia stato adottato in riferimento all’ipotesi di reati di natura ambientale.