Monreale all’ITB Asia di Singapore: positivi di riscontri

Soddisfatta l’amministrazione comunale: “Una tappa importante del percorso di promozione internazionale di Monreale”

MONREALE, 22 ottobre – Potrebbe produrre importanti risultati, almeno questo è l’auspicio dell’amministrazione comunale, la recente trasferta monrealese all’ITB Asia, che si è svolta nei giorni scorsi a Singapore, alla quale la cittadina normanna era presente con un suo stand.

Quella che si è svolta in oriente, edizione 2025, è senz’altro la principale fiera del turismo del continente asiatico. La città, presente – come detto – con un proprio spazio espositivo, ha registrato un ottimo riscontro da parte di operatori, buyer e media internazionali, confermandosi come una delle destinazioni più apprezzate per la sua unicità culturale e paesaggistica.

“Al rientro della delegazione monrealese dalla fiera – si legge in una nota diffusa dal Comune – , si registra un immediato e significativo riscontro operativo: stanno arrivando numerose richieste da parte di importanti tour operator cinesi che si sono mostrati particolarmente interessati ai pacchetti turistici elaborati per la città di Monreale. Questo interesse preannuncia l'apertura di un canale turistico privilegiato con uno dei mercati più dinamici e promettenti del settore.

Nel corso dell’evento è stato presentato in anteprima il nuovo spot promozionale “A New Way to See Sicily”, realizzato dall’Assessorato al Turismo del Comune di Monreale, che racconta la città come una porta d’ingresso privilegiata per scoprire la vera essenza della Sicilia.

Lo spot, caratterizzato da immagini evocative e da un linguaggio visivo contemporaneo, conduce lo spettatore in un viaggio tra i tesori architettonici e artistici di Monreale — dal Duomo e il Chiostro dei Benedettini, Patrimonio dell’Umanità UNESCO, ai panorami che dominano la Conca d’Oro, fino ai volti, ai colori e ai sapori che rendono unica questa terra.

“La partecipazione all’ITB Asia 2025 rappresenta una tappa importante del percorso di promozione internazionale di Monreale” – ha dichiarato l’Assessore al Turismo Nadia Battaglia– “Il grande interesse riscosso e, in particolare, le concrete richieste che stiamo ricevendo dai tour operator cinesi, confermano che la nostra città è un punto di riferimento per un turismo di qualità, attento alla cultura, alla bellezza e all’autenticità. Con lo spot ‘A New Way to See Sicily’ vogliamo trasmettere l’anima di Monreale: un luogo che emoziona, accoglie e invita a guardare la Sicilia con occhi nuovi.”

La partecipazione del Comune di Monreale a ITB Asia 2025 rientra nelle strategie di valorizzazione e internazionalizzazione del territorio, con l’obiettivo di rafforzare la visibilità della destinazione sui mercati esteri, con un focus ora anche sul promettente bacino asiatico, e promuovere un turismo sostenibile e identitario.

Il nuovo spot sarà presto diffuso sui canali ufficiali del Comune di Monreale e nelle principali campagne di promozione turistica nazionale e internazionale.