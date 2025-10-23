In scadenza il leaseback della Caserma dei Carabinieri, il Comune riacquisterà l’immobile

Il costo dell’operazione è di poco più di quattro milioni di euro

MONREALE, 23 ottobre – È ormai prossimo alla scadenza il contratto di leaseback stipulato nel 2006 relativo all’immobile di via Biagio Giordano in cui ha sede la caserma dei Carabinieri di Monreale.

Cosa accadrà dopo? La scelta è già stata fatta: il Consiglio comunale, infatti, alla fine dello scorso maggio ha deliberato di procedere al riacquisto dell’edificio, che quindi, a distanza di vent’anni dalla cessione alla Cassa di Risparmio di Genova, tornerà a far parte del patrimonio dell’ente.

Questa operazione di riscatto, è ovvio, comporterà un onere finanziario non indifferente: il Comune dovrà versare un importo di poco più di quattro milioni di euro all’istituto di credito ligure, che tre anni fa è stato acquisito dalla Banca Popolare dell’Emilia Romagna.

In ogni caso, l’amministrazione comunale continuerà ad affittare l’edificio al Ministero dell’Interno per le attività ed i servizi dell’Arma dei Carabinieri, riscuotendo un canone locativo di circa 490.000 euro all’anno.

Come molti ricorderanno, la vicenda che riguarda il contratto di leaseback nel 2023 era finita nel mirino della magistratura contabile, coinvolgendo numerosi amministratori, consiglieri, revisori e dirigenti comunali; a chiudere definitivamente il caso (senza alcuna conseguenza per i 35 “accusati”) è poi intervenuta la sentenza emessa il 13 marzo 2024 dalla sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana della Corte dei Conti.