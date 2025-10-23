Monreale, la Giunta stanzia 28 mila euro per “Nel segno di Guglielmo”

Sono somme tratte dal Fondo di Riserva per sostenere la cultura

MONREALE, 23 ottobre – La Giunta comunale approva un prelievo di 28 mila euro dal Fondo di Riserva per finanziare le manifestazioni culturali “Nel segno di Guglielmo”, iniziativa che celebra la storia e l’identità della città patrimonio Unesco.

La decisione è arrivata nel corso della seduta di Giunta svoltasi nel pomeriggio di ieri. La proposta prevede di potenziare il capitolo di bilancio dedicato alle attività culturali e Unesco, garantendo la copertura economica necessaria per gli eventi in programma nelle prossime settimane. Il prelievo non altera gli equilibri di bilancio e lascia al Fondo di Riserva una disponibilità residua di circa 60.800 euro.

Le manifestazioni “Nel segno di Guglielmo” – già divenute un appuntamento fisso nel calendario culturale cittadino – si propongono di coniugare tradizione, arte e promozione turistica, con l’obiettivo di rendere sempre più viva e partecipata la scena culturale monrealese.