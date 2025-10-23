Serradifalco, trionfo per la Sicily Music Academy: gli allievi in finale a “Voci dal Sud 2025”

I giovani talenti di Monreale e Misilmeri, preparati da Davide Cutrona, si assicurano un posto nella finale regionale del prestigioso concorso canoro

SERRADIFALCO (CL), 23 ottobre – Gli allievi di canto della Sicily Music Academy di Monreale e Misilmeri, diretti dal vocal coach Davide Cutrona, hanno superato le selezioni del concorso “Voci dal Sud 2025” a Serradifalco, conquistando l’accesso alla finale regionale.

La manifestazione, ideata da Roberto Vicari e Daniele Di Giovanni, è una delle più seguite del Sud Italia e offre ai vincitori la possibilità di partecipare alla prossima edizione della Casa Sanremo Live Box, oltre a borse di studio e collaborazioni artistiche.

In giuria figurano nomi illustri come Vincenzo Russolillo, Franco Fasano, Ivano Trau, Marilanda Majello, Remo Francesconi, Salvatore Tolomeo e Arturo Calabrò.

Tra i finalisti anche Aurora Bellomia, vincitrice di “Una Voce per Monreale 2024”, e Tiziana Albano, seconda nella categoria Kids. «Essere tutti in finale è già una grande vittoria» – ha commentato Cutrona – «un segno che l’impegno e la passione portano sempre frutto».