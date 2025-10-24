Monreale lancia il “Patto educativo”: un’alleanza per formare i giovani e arginare la violenza

Insieme istituzioni civili, religiose e militari per promuovere legalità e rispetto

MONREALE, 24 ottobre – Costruire una rete educativa capace di guidare i giovani verso la legalità e prevenire i comportamenti violenti: nasce con questo obiettivo il “Patto educativo per la formazione e la prevenzione della violenza tra i giovani”, un’iniziativa che unisce in un unico progetto Chiesa, forze dell’ordine, istituzioni sanitarie e scuole.

Il protocollo è il risultato di mesi di lavoro condiviso tra l’Arcidiocesi di Monreale, la Compagnia dei Carabinieri, l’Asp di Palermo, il Comune di Monreale, la Guardia di Finanza, le istituzioni scolastiche del territorio, l’Osservatorio di Area Distretto 11 Bis “Piera Autovino” e il Siap, sindacato italiano della Polizia di Stato.

A promuovere con forza l’iniziativa è stato l’arcivescovo monsignor Gualtiero Isacchi, che ha voluto dare una risposta concreta a un disagio sociale sempre più evidente. “Non possiamo ignorare i segnali di un malessere che attraversa il Paese – ha spiegato –. I giovani vanno accompagnati, non giudicati. Serve una comunità che si prenda cura di loro, che li aiuti a costruire valori e responsabilità”.

Il progetto nasce da un percorso di riflessione avviato già da quasi un anno, ben prima dei più recenti episodi di violenza avvenuti a Palermo e Monreale, che hanno riportato al centro dell’attenzione la fragilità del mondo giovanile. L’intento è quello di affrontare il problema da più angolazioni – educativa, sociale e culturale – mettendo a sistema competenze diverse in una vera rete di prevenzione.

Il patto analizza le principali forme di disagio che colpiscono gli adolescenti e i giovani adulti: bullismo e cyberbullismo, uso di droghe, in particolare del crack, violenza verbale, abusi domestici e disagi familiari. L’obiettivo è spostare il baricentro dall’intervento d’emergenza alla prevenzione, attraverso un’azione educativa diffusa e condivisa.

Il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, sottolinea l’importanza del progetto: “È un passo decisivo verso una comunità più consapevole e solidale. Solo lavorando insieme possiamo dare ai giovani modelli positivi e strumenti per scegliere la strada della legalità”.

Anche il direttore sanitario dell’Asp di Palermo, Antonio Levita, evidenzia il valore del protocollo, definendolo “un impegno etico e operativo per rispondere ai bisogni educativi del territorio e contrastare la violenza amplificata dai social network”.

Il sostegno delle forze dell’ordine è unanime. L’Arma dei Carabinieri rinnova il proprio impegno nella sensibilizzazione nelle scuole, mentre la Guardia di Finanza richiama l’importanza della sicurezza economica come fondamento di una società equa e responsabile.

La fase sperimentale del progetto prenderà avvio nell’anno scolastico 2025/2026 e potrà proseguire nei due anni successivi. Sono previsti concorsi e progetti multimediali per gli studenti, laboratori formativi, spazi di ascolto nelle scuole e percorsi di formazione per docenti e famiglie. Il coordinamento sarà affidato all’Arcidiocesi di Monreale, mentre il Comune garantirà supporto logistico e strutture.

Un’iniziativa che, nelle intenzioni dei promotori, vuole essere non solo un progetto educativo, ma un vero patto di comunità, capace di mettere in rete istituzioni e cittadini per costruire insieme un futuro fondato sulla legalità e sul rispetto.